Théâtre Spectacle de fin d’année Matha
Théâtre Spectacle de fin d’année Matha vendredi 12 juin 2026.
Matha
Théâtre Spectacle de fin d’année
Salle des fêtes Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Spectacle de fin d’année du Petit Escargot
Venez nombreux admirer et applaudir le travail de tous ces artistes !
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Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@lepetitescargot.org
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L’événement Théâtre Spectacle de fin d’année Matha a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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