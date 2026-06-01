Matha

Théâtre Spectacle de fin d’année

Salle des fêtes Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Spectacle de fin d’année du Petit Escargot

Venez nombreux admirer et applaudir le travail de tous ces artistes !

.

Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@lepetitescargot.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Théâtre Spectacle de fin d’année Matha a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge