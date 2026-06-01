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Théâtre Spectacle de fin d’année Matha

Théâtre Spectacle de fin d’année Matha vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17160 Matha

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Matha

Théâtre Spectacle de fin d’année

Salle des fêtes Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-12

Spectacle de fin d’année du Petit Escargot
Venez nombreux admirer et applaudir le travail de tous ces artistes !
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Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@lepetitescargot.org

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L’événement Théâtre Spectacle de fin d’année Matha a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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