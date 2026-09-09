Visite guidée de la Basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre, Frédéric Billiet, Neuvy-Saint-Sépulchre

Informations pratiques

Visite guidée de la Basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre 19 et 20 septembre Frédéric Billiet Indre

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée gratuite de la Basilique samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h et ouverture de l’exposition de photos dans la vieille tour (maison canoniale derrière le chevet de la Basilique) ouverte exceptionnellement pour les journées du patrimoine.

Frédéric Billiet 1 Rue de l’Abbé Bedu, 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 681162803 https://www.torep.fr/neuvy/basilique.htm La rotonde de cette église romane fut édifiée par Eudes de Déols du XIe au XIIe siècle sur le modèle du Saint Sépulcre de Jérusalem, et accueillit ensuite quelques gouttes de sang du Christ rapportées des Croisades. La nef accolée présente un intérêt architectural intéressant sur les transformations du roman au gothique. L’église est accessible chaque jour de 8h à 19h et un parking gratuit est proposé à proximité.

Visite guidée gratuite de la Basilique samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h et ouverture de l’exposition de photos dans la vieille tour (maison canoniale derrière le chevet de la Basilique) pour…

©Frédéric Billiet