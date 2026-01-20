Visite guidée de la Basilique, du cloître et du centre historique Basilique du Sacré-Coeur Paray-le-Monial

Visite guidée de la Basilique, du cloître et du centre historique

Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-07-14 16:30:00

2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11

Un guide conférencier vous conduit à la découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du centre historique de la ville. Vous marcherez sur les pas des moines dans cet ancien prieuré clunisien, chef d’œuvre de l’art roman en Bourgogne, puis dans le cloître du XVIIIe siècle et son jardin.

Remontez le temps dans la cité millénaire grâce aux nombreux monuments historiques… La visite se termine par la découverte du Musée du Hiéron. .

Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

