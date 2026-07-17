Visite guidée de la Bastide de Florentin à partir de son petit patrimoine (de la salle des Consuls au fronton républicain), Église Saint Blaise de Labastide de Lévis, Florentin

Informations pratiques

Visite guidée de la Bastide de Florentin à partir de son petit patrimoine (de la salle des Consuls au fronton républicain) 19 et 20 septembre Église Saint Blaise de Labastide de Lévis Tarn

Gratuit. Entrée libre. Limité à 40 personnes. Départ à la salle des consuls qui se trouve sous le clocher de l’église St-Pierre-aux-liens à Florentin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis la salle des consuls, exceptionnellement ouverte au public, partez pour une visite commentée de la bastide de Florentin, à la découverte de différents lieux et éléments patrimoniaux, menacés ou récemment restaurés.

La visite s’achèvera devant le fronton républicain de l’église.

Église Saint Blaise de Labastide de Lévis 3, place de l’église, 81150 Florentin Florentin 81150 Tarn Occitanie 0624388180 https://www.florentin-tarn.fr/fr/nw/2258427/actualites-1470 La salle des consuls fut le lieu du pouvoir avant la révolution française. parking sur place

A partir de la salle des consuls, exeptionnellement ouverte, il y aura une visite commentée de la Bastide de Florentin à travers divers lieux et patrimoines en péril ou ravivés. La visite se termine…

stephane estrade