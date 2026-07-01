Visite guidée de la bastide de Mauriac, Bastide de Mauriac, Senouillac

Informations pratiques

Visite guidée de la bastide de Mauriac Dimanche 20 septembre, 14h00 Bastide de Mauriac Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de Mauriac, l’une des plus petites bastides du Tarn. Au cours de cette visite guidée, plongez dans l’histoire singulière de ce village et découvrez l’origine de son surnom de « bastide du bleu ».

Vous en apprendrez davantage sur son patrimoine, ses particularités architecturales et son évolution au fil des siècles. La visite sera également l’occasion de présenter les projets de valorisation engagés pour préserver et faire connaître ce site remarquable. Une invitation à porter un regard nouveau sur ce patrimoine méconnu du territoire.

Bastide de Mauriac Mauriac 81600 Senouillac Senouillac 81600 Tarn Occitanie 0683630821 http://stmartinmauriac.blogspot.com Mauriac, petite bastide, ses remparts, sa fontaine à l’origine d’un habitat primitif, ses cadrans solaires et litre funéraire. Parking.

Visites guidées de Mauriac, la bastide du bleu: une des plus petites bastides du département du Tarn : pourquoi le bleu? son histoire, ses particularités, les projets de mise en valeur du site.

©Malbert Francine