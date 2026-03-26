Visite guidée de La Carde La Carde Esquièze-Sère

Visite guidée de La Carde

La Carde ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

Tous les mercredis des vacances scolaires, La Carde vous ouvre grand ses portes. Vous pourrez découvrir un savoir-faire unique dans la fabrication d’articles en laine des Pyrénées, 100% Pays Toy. La Carde, fabrique de couvertures, plaids, couettes et articles en lainage des Pyrénées, est une entreprise familiale. Depuis 1891, cinq générations se sont transmis le flambeau de ce qui a su rester une entreprise artisanale et devenir la Maison Lafond.

Visite ouverte à tous permettant de suivre les 12 étapes de fabrication de la matière première, la laine locale, aux produits finis. .

La Carde ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 95

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English :

Every Wednesday during the school vacations, La Carde opens its doors to you. You’ll discover a unique know-how in the manufacture of Pyrenean wool products, 100% Pays Toy. La Carde is a family-run business that makes blankets, plaids, quilts and other woollen products from the Pyrenees. Since 1891, five generations have passed on the torch of what has remained an artisanal business and become Maison Lafond.

L’événement Visite guidée de La Carde Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65