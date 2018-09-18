Visite guidée de la carrière sud Pompignan, Carrière Sud Pompignan, Pompignan

Informations pratiques

Visite guidée de la carrière sud Pompignan Samedi 19 septembre, 09h00 Carrière Sud Pompignan Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Toute l’équipe de la Carrière Sud Pompignan a le plaisir de vous inviter à participer à notre Journée Porte Ouverte, qui se tiendra :

Le 18 septembre, à 18 heures.

A la Carrière Sud Pompignan – Hameau de Tourres – 30170 POMPIGNAN.

Venez découvrir ou redécouvrir la richesse de notre pierre naturelle et le savoir-faire qui fait la renommée de notre site. Cet événement sera l’occasion idéale de :

• Visiter notre site d’extraction et comprendre les étapes de transformation de la pierre.

• Découvrir nos différentes teintes et finitions (dallages, blocs, enrochements, aménagements paysagers…).

• Échanger avec nos équipes techniques pour concrétiser vos projets sur mesure (aménagement extérieur, construction, rénovation).

• Profiter d’offres et conseils exclusifs.

Carrière Sud Pompignan 30170 Pompignan Pompignan 30170 Gard Occitanie 07 86 26 81 00 http://www.carriere-sud-pompignan.fr https://www.facebook.com/Carrieresudpompignan/ Extraite dans la petite commune de Pompignan, au pied des Cévennes, la pierre de Pompignan est un matériau emblématique du Gard, particulièrement réputé pour sa dureté et son élégance. Elle est célèbre pour sa palette de couleurs sobre et minérale. Parking

Toute l’équipe de la Carrière Sud Pompignan a le plaisir de vous inviter à participer à notre Journée Porte Ouverte, qui se tiendra :

©CARRIERESUDPOMPIGNAN