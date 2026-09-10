Visite guidée de la centrale hydraulique EDF des Salelles, Centrale hydraulique EDF des Salelles, Les Salelles

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale hydraulique EDF des Salelles Samedi 19 septembre, 10h00 Centrale hydraulique EDF des Salelles Ardèche

Gratuit sur réservation obligatoire. Visite réservée aux personnes âgées de 10 ans minimum. Pour des raisons de sécurité, le port d’une tenue couvrant les bras et les jambes ainsi que de chaussures fermées est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir les coulisses de la production hydroélectrique lors d’une visite guidée animée par les salariés EDF.

Cette immersion vous permettra de mieux comprendre le parcours de l’eau jusqu’à la production d’électricité renouvelable et d’appréhender les enjeux de l’hydroélectricité dans le mix énergétique français.

Au fil de la visite, vous découvrirez les principaux équipements de production, les différentes étapes du fonctionnement de la centrale ainsi que les missions assurées quotidiennement par les équipes d’exploitation et de maintenance.

Les salariés EDF partageront également leur expérience et répondront aux questions des visiteurs sur la production d’énergie renouvelable et les défis de la transition énergétique.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Mont Lozère au 04 66 46 87 30 ou par e-mail àcontact@destination-montlozere.fr.

Visites guidées de 1h00 : départs à 10h00 et à 11h00. Chaque créneau comprend deux groupes de 12 personnes, soit 24 participants par horaire.

Centrale hydraulique EDF des Salelles Le Serre, 07140 Les Salelles Les Salelles 07140 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 46 87 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@destination-montlozere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.destination-montlozere.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@destination-montlozere.fr »}] La centrale hydroélectrique EDF des Salelles, située en Ardèche, valorise l’énergie de l’eau pour produire une électricité renouvelable, locale et bas carbone. Intégrée au patrimoine industriel du territoire, elle contribue depuis de nombreuses années à l’approvisionnement en électricité grâce à l’exploitation de la force hydraulique. Cette installation illustre le savoir-faire d’EDF dans la production d’énergie renouvelable et participe à la transition énergétique en fournissant une électricité respectueuse de l’environnement. La centrale hydroélectrique des Salelles est accessible en voiture. Un parking est disponible à proximité du site.

Venez découvrir les coulisses de la production hydroélectrique lors d’une visite guidée animée par les salariés EDF.

©EDF