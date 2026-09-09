Visite guidée de la centrale nucléaire de Dampierre, CNPE de Dampierre-en-Burly, Dampierre-en-Burly

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale nucléaire de Dampierre 19 et 20 septembre CNPE de Dampierre-en-Burly Loiret

Visite a partir de 12 ans. Une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. En vous ouvrant les portes de la centrale nucléaire de Dampierre. La visite guidée, d’une durée de 2h00, comprend une présentation pédagogique suivie d’une visite guidée sur les installations industrielles, notamment d’une salle des machines et d’un aéroréfrigérant.

CNPE de Dampierre-en-Burly 45570 Montlevrier, 45570 Dampierre-en-Burly Dampierre-en-Burly 45570 Loiret Centre-Val de Loire 02 30 18 77 04 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/748/events/1970/animations [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/748/events/1970/animations »}]

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés.

©emmanuel Riche