Visite guidée de la centrale solaire d’Ottmarsheim, Centrale solaire d’Ottmarsheim, Ottmarsheim

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale solaire d’Ottmarsheim Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h45 Centrale solaire d’Ottmarsheim Haut-Rhin

Limité à 20 personnes par créneau. Pièce d’identité obligatoire en cours de validité (ni digital ni photocopie)

Mineurs accompagnés par un adulte

Vêtements couvrants (pantalons, manches longues), chaussures plates et fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité. EDF power solutions vous ouvre les portes de la centrale d’Ottmarsheim (Haut-Rhin). Venez découvrir cette centrale photovoltaïque d’une puissance de 15,5 MW située en bordure de la centrale hydroélectrique d’Ottmarsheim et formant un véritable corridor écologique intégrant les enjeux de biodiversité.

Centrale solaire d’Ottmarsheim 68490 Ottmarsheim Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/1011/events/1945/animations [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/1011/events/1945/animations »}] Pièce d’identité obligatoire en cours de validité (ni digital, ni photocopie).

Mineurs accompagnés par un adulte.

Vêtements couvrants (pantalons, manches longues), chaussures plates et fermées.

Quelques conseils pour nous rejoindre :

Route EDF, 68490 Ottmarsheim, puis prendre la piste à droite. Vous êtes arrivé à l’entrée du parc.

Journées européennes du patrimoine

©EDF