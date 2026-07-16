Visite libre de l’Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul d’Ottmarsheim, Abbatiale Saints Pierre-et-Paul, Ottmarsheim

Informations pratiques

Visite libre de l’Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul d’Ottmarsheim 19 et 20 septembre Abbatiale Saints Pierre-et-Paul Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre dans l’Abbatiale Saints Pierre et Paul d’Ottmarsheim !

De 8h à 20h : ouverture du rez-de-chaussée et de l’étage de l’abbatiale.

De 13h à 19h : présence d’un guide pour donner des explications et répondre aux questions sur l’histoire et l’architecture de l’édifice.

Abbatiale Saints Pierre-et-Paul 1 rue du Couvent 68490 Ottmarsheim Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est 0389262757 Située sur la Route romane d’Alsace, l’abbatiale Saints Pierre-et-Paul est un joyau de l’architecture romane du XIème siècle. Son plan centré octogonal en fait un monument unique en France. Classée au titre des Monuments Historiques depuis 1841, l’abbatiale fait partie des sites remarquables de la Via Habsburg. Parking véhicules légers et bus, WC publics gratuits

Visite libre dans l’Abbatiale Saints Pierre et Paul d’Ottmarsheim !

©Mairie Ottmarsheim