Informations pratiques

Ottmarsheim

Visite guidée du Port d’Ottmarsheim Swissterminal

Zone portuaire Ottmarsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

L’accueil se fait au bâtiment d’accueil du Port d’Ottmarsheim. ( Sortie N°22, direction Ottmarsheim, zone industrielle)

Venez découvrir les coulisses du 3ème port fluvial de France !

Le port industriel de Mulhouse-Ottmarsheim représente un pôle de 2 000 emplois dans les secteurs de la chimie, la métallurgie, l’agro-alimentaire, le bâtiment, les travaux publics et le transport. Véritable porte du Sud Alsace pour le commerce international, il est connecté aux axes autoroutiers, ferroviaires et maritimes qui le relient directement aux ports de la Mer du Nord.

Swissterminal exploite les ports de Mulhouse, Ottmarsheim, Ile Napoléon et Huningue Village-Neuf depuis le 1er juillet 2021. Swissterminal est l’une des principales entreprises sur le marché de la logistique intermodale en Suisse et dans la région des Trois Frontières, avec la Suisse et l’Allemagne.

A partir de 12 ans. Réservation au plus tard 48h à l’avance. Numéro de carte d’identité à fournir à l’Office de Tourisme avant la visite.

Les réservations se font uniquement à l’Office de Tourisme, elles ne sont pas possibles sur site. .

Zone portuaire Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

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English :

The reception is at the reception building of the Port of Ottmarsheim. ( Exit N°22, direction Ottmarsheim, industrial zone)

L’événement Visite guidée du Port d’Ottmarsheim Swissterminal Ottmarsheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace