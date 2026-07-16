Visite guidée de la chapelle, Château de Rocheplatte, Aulnay-la-Rivière

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle 19 et 20 septembre Château de Rocheplatte Loiret

Toutes les 30 minutes, visite de 15 minutes environ par groupes de 15 personnes. Merci d’attendre dans la cour la fin de la visite en cours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de la chapelle du XIXᵉ siècle précédée d’une présentation générale du monument.

Château de Rocheplatte 11 rue de Rocheplatte 45390 Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière 45390 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 39 10 01 Sur une ancienne motte féodale, reconstruction en 1724 d’un corps de logis de type solognot flanqué de deux tours, avec deux tours détachées dans la cour entourée de douves, ainsi que deux tourelles fermant l’avant-cour.

Additions et surélévations en 1875 et transformation d’une tour en chapelle domestique.

Salles souterraines du XIIIe siècle.

Situé en bord de rivière, le parc, créé au XVIIIe siècle, comporte des arbres remarquables : cèdre du Liban, cyprès chauve de Louisiane, platanes, ifs, vieux buis. Le parcours comporte le tour des douves et le bord de rivière. L’Essonne se forme dans le parc à la confluence de L’Oeuf et de la Rimarde. D 26 entre Pithiviers et Puiseaux

Visite de la chapelle du XIXᵉ siècle précédée d’une présentation générale du monument.

Pierre Murat