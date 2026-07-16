Visite libre du parc et des bords de rivière, Château de Rocheplatte, Aulnay-la-Rivière

Informations pratiques

Visite libre du parc et des bords de rivière 19 et 20 septembre Château de Rocheplatte Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Château de Rocheplatte 11 rue de Rocheplatte 45390 Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière 45390 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 39 10 01 Sur une ancienne motte féodale, reconstruction en 1724 d’un corps de logis de type solognot flanqué de deux tours, avec deux tours détachées dans la cour entourée de douves, ainsi que deux tourelles fermant l’avant-cour.

Additions et surélévations en 1875 et transformation d’une tour en chapelle domestique.

Salles souterraines du XIIIe siècle.

Situé en bord de rivière, le parc, créé au XVIIIe siècle, comporte des arbres remarquables : cèdre du Liban, cyprès chauve de Louisiane, platanes, ifs, vieux buis. Le parcours comporte le tour des douves et le bord de rivière. L’Essonne se forme dans le parc à la confluence de L’Oeuf et de la Rimarde. D 26 entre Pithiviers et Puiseaux

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Pierre Murat