Visite guidée de la chapelle de la maison de retraite, Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes, Nantes

Visite guidée de la chapelle de la maison de retraite 19 et 20 septembre Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes Loire-Atlantique

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée sur la création de la chapelle au sein de l’établissement maison de retraite , son décor, les familles nantaises qui ont participé au financement de son édification.

Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes 44000 NANTES Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 86 01 80 http://www.maison-retraite-saint-joseph.com Visite guidée de la chapelle néo-byzanthine du 19ème siècle incluse dans le bâtiment principal de la maison de retraite Transports en commun C1 arrêt Chanzy. Possibilité de stationner des deux roues. Parking réservé aux familles des résidents.

Journées européennes du patrimoine 2026

©maison de retraite Saint Joseph