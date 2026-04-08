Visite guidée de la chapelle de la Salette à La Bohalle 49800, Chapelle Notre Dame de la Salette, Loire-Authion

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle de la Salette à La Bohalle 49800 19 et 20 septembre Chapelle Notre Dame de la Salette Maine-et-Loire

Difficulté d’accès pour fauteuil roulant électrique en raison d’une petite marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Située sur les bords de la Loire, la commune de La Bohalle abrite une chapelle édifiée en toute fin du 19ème siècle; La chapelle de la Salette, dédiée à Notre Dame est un batiment agréablement proportionné, doté d’une ornementation remarquable avec ses colonnes à chapiteaux scultés sur ses contreforts. Des status en pierre sur le fronton, un chemin des quinze mystères du rosaire sur ses murs extérieurs ainsi que de nombreux personnages en fonte sur son parvis complètent l’ensemble. Les vitraux et les peintures intérieures sur toile collée sont signés de leurs auteurs et sont d’origine.

Chapelle Notre Dame de la Salette 28 Rue du Bas Chemin, La Bohalle, 49800 Loire-Authion Loire-Authion 49800 La Bohalle Maine-et-Loire Pays de la Loire 0671524145 http://www.chapellesalettelabohalle.wordpress.com Chapelle Notre Dame de la Salette, 28 rue du bas chemin la Bohalle 49800 Loire Authion.

Située sur les bords de la Loire, la commune de La Bohalle abrite une chapelle édifiée en toute fin du 19ème siècle; La chapelle de la Salette, dédiée à Notre Dame est un batiment agréablement doté à…

©Philippe BROGARD comité de sauvegarde de la chapelle.