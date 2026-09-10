Visite guidée de la chapelle de Maâ, Chapelle de Maâ, Moliets-et-Maa

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle de Maâ 19 et 20 septembre Chapelle de Maâ Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

⛪ Visite racontée de la chapelle de Maâ et de son saint templier

Plongez dans l’histoire fascinante de la chapelle de Maâ, datant de la période des Templiers, et découvrez les récits autour de son saint protecteur.

️ Parcours pédagogique raconté Vira&Vasa

Départ depuis l’église du bourg (panneau avec QR code disponible sur place).

Durée approximative : 1h30.

Accessibilité : possibilité d’accéder en voiture depuis le bourg par la route de Pichelèbe.

Chapelle de Maâ Rue des Templiers, 40660 Moliets-et-Maâ Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 48 56 58 https://www.moliets.com/ Cette chapelle Saint-Laurent de Maâ, du XIIe siècle, est située sur la voie littorale des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans un quartier pittoresque composé de vieilles maisons landaises au cœur de la forêt. Parking gratuit devant la chapelle.

⛪ Visite racontée de la chapelle de Maâ et de son saint templier

© Corinne Slawinski