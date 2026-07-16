Visite guidée de la chapelle de Notre-Dame de Sabart, Chapelle Notre-Dame de Sabart, Tarascon-sur-Ariège

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle de Notre-Dame de Sabart 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Sabart Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La chapelle Notre-Dame de Sabart est une église romane reconstruite en 1104 sur les vestiges d’un édifice carolingien, partiellement détruit en 865.

Composée de trois nefs, de deux absidioles et d’une abside, elle semble avoir été conçue selon un plan antique. Ses piliers carrés, l’absence de colonnes et de sculptures ainsi que ses portes de forme rectangulaire en témoignent. La façade conserve quelques pierres en granit du XIe siècle, tandis que le clocher-façade date de 1842 et le donjon crénelé de 1870.

L’église connut une histoire mouvementée, notamment en raison de la proximité de la grotte de Sabart, occupée par des faux-monnayeurs vers 1200, transformée en prison en 1345, incendiée en 1568, puis utilisée comme repaire de brigands jusqu’en 1624. Le site retrouva une certaine tranquillité vers 1876, lorsqu’il devint séminaire diocésain.

Son histoire, étroitement liée à une légende, continue de susciter l’intérêt des historiens et des archéologues. Chaque 8 septembre, le pèlerinage de Notre-Dame témoigne également de la ferveur toujours attachée à ce lieu.

La chapelle conserve notamment une statue de la Vierge en bois du XIVe siècle ainsi que des fragments de vitraux du XIIIe siècle.

Chapelle Notre-Dame de Sabart 1 Impasse des Platanes, 09400 Tarascon-sur-Ariège, France Tarascon-sur-Ariège 09400 Tarascon-sur-Ariège Ariège Occitanie 0534098888 Église de plan trapézoïdal, reconstruite au XVIe siècle à l’emplacement d’un édifice primitif. Pour obtenir un vaisseau plus vaste, les anciens transepts furent incorporés au chœur et une abside pentagonale à contreforts construite. L’église est légèrement redressée sur l’axe de la nef romane. Les contreforts sont placés en entier à l’intérieur de la nef, sans saillie à l’extérieur. Le portail d’entrée à deux voussures en arc brisé, a été imité des portails du XIIIe siècle, mais a été refait au XVIIIe siècle en terre cuite. Cette porte était protégée par un porche en charpente qui a été réduit au XIXe siècle. Le chœur est meublé d’un grand retable du XVIIe siècle, en bois doré, qui encadre cinq grandes toiles de l’école toulousaine. L’église est entièrement lambrissée de noyer. L’édifice a été profondément repris au XVIIIe siècle, au moment des travaux menés suite aux guerres de Religion. Alors qu’elle venait d’être achevée, elle fut dévastée en 1568 puis en 1582. Elle fut pillée et affectée au culte protestant jusqu’en 1599.

La chapelle est une église romane reconstruite en 1104 sur une église carolingienne en partie détruite en 865. Trois nefs, deux absidioles et une abside constituent cet édifice qui semble construit :…

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