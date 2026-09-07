Visite guidée de la chapelle du Mont Sabot, Chapelle de Mont-Sabot, Neuffontaines
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Mont-Sabot · Neuffontaines
Informations pratiques
Visite guidée de la chapelle du Mont Sabot 19 et 20 septembre Chapelle de Mont-Sabot Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Profitez des Journeées du Patrimoine pour visiter, en compagnie d’un guide, l’intérieur de la chapelle Saint-Pierre, perchée à 375m sur la colline du Mont Sabot. De style roman, elle date du XIIème et a pendant un temps fait office d’église.
Chapelle de Mont-Sabot Neuffontaines, 58190 Neuffontaines, France Neuffontaines 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Profitez des Journeées du Patrimoine pour visiter, en compagnie d’un guide, l’intérieur de la chapelle Saint-Pierre, perchée à 375m sur la colline du Mont Sabot. De style roman, elle date du XIIème a…
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