Visite guidée de la chapelle du Mont Sabot, Chapelle de Mont-Sabot, Neuffontaines

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle du Mont Sabot 19 et 20 septembre Chapelle de Mont-Sabot Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez des Journeées du Patrimoine pour visiter, en compagnie d’un guide, l’intérieur de la chapelle Saint-Pierre, perchée à 375m sur la colline du Mont Sabot. De style roman, elle date du XIIème et a pendant un temps fait office d’église.

Chapelle de Mont-Sabot Neuffontaines, 58190 Neuffontaines, France Neuffontaines 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Profitez des Journeées du Patrimoine pour visiter, en compagnie d’un guide, l’intérieur de la chapelle Saint-Pierre, perchée à 375m sur la colline du Mont Sabot. De style roman, elle date du XIIème a…

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