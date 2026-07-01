UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dammartin-Marpain

Visite guidée de la chapelle et du parc, Château de Montrambert, Dammartin-Marpain

vendredi 18 septembre 2026 · Château de Montrambert · Dammartin-Marpain

Visite guidée de la chapelle et du parc, Château de Montrambert, Dammartin-Marpain

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Montrambert
Adresse
1 route de Besançon, 39290 Dammartin-Marpain
Ville
39290 Dammartin-Marpain
Département
Jura
Tarif
Tarif : 3 € | Gratuit pour les moins de 16 ans

Visite guidée de la chapelle et du parc 18 – 20 septembre Château de Montrambert Jura

Tarif : 3 € | Gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Montrambert est surtout remarquable par son site dominant la vallée de l’Ognon et sa chapelle, construite en 1884, rare exemple de style néobysantin en Franche-Comté.
Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion pour les propriétaires de les faire visiter.

Château de Montrambert 1 route de Besançon, 39290 Dammartin-Marpain Dammartin-Marpain 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 29 76 72 80 Ancienne place forte, la propriété d’origine a été transformée en maison d’agrément. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, la chapelle est de style néo-bysantin, un rare exemple de cette architecture en Franche-Comté.
La Château de Montrambert est surtout remarquable par son site dominant la vallée de l’Ognon et sa chapelle, construite en 1884, rare exemple de style néobysantin en Franche Comté.

Jacques d’Ussel

À voir aussi à Dammartin-Marpain (Jura)