Visite guidée du château de Dammartin, Château de Dammartin, Dammartin-Marpain

Informations pratiques

Visite guidée du château de Dammartin Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Dammartin Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Visite privée du château de Dammartin, demeure de plaisance de la famille Mairot de Mutigney, parlementaires de Franche-Comté, reconstruit en 1742, et inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.

Château de Dammartin 3 rue de l’Église, 39290 Dammartin-Marpain Dammartin-Marpain 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 84 48 85 20 Château du XVIIIe siècle et collection de taxidermie franc-comtoise.

Visite privée du château de Dammartin, demeure de plaisance de la famille Mairot de Mutigney, parlementaires de Franche-Comté, reconstruit en 1742, et inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.

Michel Janier