Visite guidée de la chapelle Notre Dame de Bon Secours, Château du Retail, Legé, Legé

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Notre Dame de Bon Secours 19 et 20 septembre Château du Retail, Legé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La chapelle du Retail vous sera présentée tant sur le plan architectural qu’historique durant une visite commentée. Vous découvrirez ses statues, son retable, ses bénitiers et sa magnifique charpente d’origine. Vous aurez le privilège de découvrir la tombe du seigneur inhumé entre ses murs. Vous percerez le mystère de son extraordinaire acoustique.

Château du Retail, Legé Le Retail, 44650 Legé Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/profile.php?id=61582441243086 La Chapelle du Château du Retail fut construite en 1490.

Elle servit de lieu de culte durant plusieurs années à l’Abbé Barbedette à partir de 1793.

Joliment décorée, elle présente de nombreux éléments d’origine. En traversant les siècles, elle porte les marques des différents seigneurs du Château du Retail. Parking à disposition côté Route de la Sorinière.

La chapelle du Retail vous sera présentée tant sur le plan architectural qu’historique durant une visite commentée. Vous découvrirez ses statues, son retable, ses bénitiers et sa magnifique charpente.

©S.Laurent