Visite guidée de la chapelle Notre Dame de la Paix, Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix – Le Pouldu, Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Notre Dame de la Paix 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix – Le Pouldu Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire étonnante de la chapelle Notre Dame de la Paix, transplantée en 1956 de Nizon au Pouldu, ses vitraux de Manessier et Le Moal, sa poutre de gloire, sa pieta…

Un lieu de paix, de sérénité, qui invite à la prière ceux qui le souhaitent.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix – Le Pouldu rue du philosophe Alain, 29360, Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne https://www.clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/eglise-chapelles/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29000624 Chapelle du XVe et XVIIe siècle transplantée, pierre par pierre, en 1957 de Nizon où elle tombait en ruines devant le besoin d’une nouvelle chapelle au moment du développement du Pouldu.

Elle est dotée de beaux vitraux de Manessier et Le Moal et de statues anciennes regroupées et restaurées.

Venez découvrir l’histoire étonnante de la chapelle Notre Dame de la Paix

©JC ESCUILLIE