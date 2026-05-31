Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-de-l’Orme, Chapelle Notre-Dame de l’Orme, Saint-Martin-du-Mont

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-de-l’Orme 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de l’Orme Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de la chapelle par les membres de l’Association Renouveau Patrimoine

Chapelle Notre-Dame de l’Orme Place de la Chapelle de l’orme, 01160 Saint Martin du Mont Saint-Martin-du-Mont 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474355176 En 1350 , un orme commence à pousser sur le domaine de la Roche Il grandit, une statue de la Vierge s’installe sur son tronc. En 1650 l’arbre meurt .

En 1653-1655 la veuve de Jean D’Ivoley , propriétaire du domaine , fait construire une chapelle , pour exaucer le vœu de son mari .Une piétà du XVI ème est installée sur ce tronc .

Pendant un siècle 1/2 la famille a occupé le domaine, certains de ses membres sont enterrés dans la chapelle .

En 1792, la chapelle est partiellement détruite et abandonnée : la Piétà est toujours là sur le tronc toujours enraciné , La chapelle appartient au diocèse de Belley Ars depuis 1998. Une association locale s’occupe de l’entretien de cette chapelle et organise des visites guidées au moment des journées du patrimoine depuis plusieurs années Parking devant la chapelle , accessible à tous .

Visite de la chapelle par les membres de l’Association Renouveau Patrimoine

©M.Rignier