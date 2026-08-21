Visite guidée de la chapelle Notre Dame du Mont Fort, Musée du Revermont, Val-Revermont

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Notre Dame du Mont Fort 19 et 20 septembre Musée du Revermont Ain

L’accès au site nécessite 30 mn de marche un peu rude : prévoir de bonnes chaussures, des bâtons de marche si besoin et de l’eau. Site non accessible aux personnes à mobilité réduite. Maximum 30 personnes par visite. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la chapelle Notre Dame de Montfort ! Elle est le seul vestige de l’ancien village situé au pied des ruines du château du même nom dont elle constituait sans doute la chapelle castrale. Elle fut pendant plusieurs siècles un lieu de pèlerinage très fréquenté. On y montait pour demander la protection de la vierge et diverses faveurs.

Datée du XIIIe ou XIVe siècle, elle est bâtie en pierres locales et possède un remarquable toit en lauzes, typique de l’architecture traditionnelle jurassienne. Ce toit couvert de mousse et de lierre est aujourd’hui en très mauvais état ; des fentes apparaissent aussi dans les murs.

Des travaux importants sont prévus par la commune qui a sollicité plusieurs aides et a déposé un dossier auprès de la Fondation du patrimoine pour une collecte de fonds.

Visites commentées du site : histoire, légendes et traditions, travaux envisagés, financement et collecte de fonds.

RDV sous l’auvent du musée à Cuisiat (Val-Revermont, 01) à 9h30 les samedi et dimanche matins. Verre de l’amitié au musée après la visite.

Exposition au musée des travaux de réfection conduits depuis 1973.

Organisation : association Graines de patrimoine en partenariat avec la Commission culture et patrimoine de la commune.

L’accès au site nécessite 30 mn de marche un peu rude : prévoir de bonnes chaussures, des bâtons de marche si besoin et de l’eau.

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite. Maximum 30 personnes par visite.

Visite annulée en cas de pluie. Réservation obligatoire auprès du Musée du Revermont

Musée du Revermont 40 Rue Principale, 01370 Val-Revermont, France Val-Revermont 01370 Cuisiat Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33474513242 https://www.val-revermont.fr/3304-musee.htm [{« type »: « phone », « value »: « 04.74.51.32.42 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@val-revermont.fr »}] Au pied des premiers contreforts du Jura, au cœur du village de Cuisiat, le musée du Revermont est installé dans l’ancienne mairie école et se caractérise par un jardin avec un potager-verger conservatoire où de nombreuses variétés sont conservées et/ou cultivées. Le musée s’attache depuis 1986 à conserver et à valoriser les objets et les plantes témoins du patrimoine local.

Au rez-de-chaussée, la salle de classe des garçons a été reconstituée in situ et à l’identique, tandis qu’à l’étage, la faïence de Meillonnas déploie ses couleurs et ses motifs caractéristiques. Le Revermont fut aussi une terre d’accueil pour les enfants abandonnés. “Être enfant en Revermont” présente la condition de l’enfant du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Enfin, la salle des Jeunes Pousses, l’espace de 70m2 spécialement dédié au jeune public, fait peau neuve chaque année en adoptant la thématique de l’exposition en cours.

Venez découvrir la chapelle Notre Dame de Montfort ! Elle est le seul vestige de l’ancien village situé au pied des ruines du château du même nom dont elle constituait sans doute la chapelle Elle fut…

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