Visite guidée de la chapelle Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton, Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE), Maulette

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE) · Maulette

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton 19 et 20 septembre Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h, la chapelle Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton, récemment restaurée, avec plusieurs éléments remarquables : tabernacle du XVII, bas relief du XV, dalle funéraire du XVI.

Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE) route de champagne 78550 maulette Maulette 78550 Yvelines Île-de-France 01.30.59.62.54 http://www.maulette.fr

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