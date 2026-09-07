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Visite guidée de la chapelle Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton, Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE), Maulette

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE) · Maulette

Visite guidée de la chapelle Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton, Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE), Maulette

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE)
Adresse
route de champagne 78550 maulette
Ville
78550 Maulette
Département
Yvelines

Visite guidée de la chapelle Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton 19 et 20 septembre Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h, la chapelle Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton, récemment restaurée, avec plusieurs éléments remarquables : tabernacle du XVII, bas relief du XV, dalle funéraire du XVI.

Église Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE) route de champagne 78550 maulette Maulette 78550 Yvelines Île-de-France 01.30.59.62.54 http://www.maulette.fr
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