Visite guidée de la chapelle Sainte-Anne & concert quatuor cordes/flûte, Laigné-Saint-Gervais, Chapelle Sainte-Anne 72220 Laigné-saint-Gervais, Laigné-Saint-Gervais

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Sainte-Anne & concert quatuor cordes/flûte, Laigné-Saint-Gervais Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h30 Chapelle Sainte-Anne 72220 Laigné-saint-Gervais Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée de la chapelle Sainte Anne, à 14h et 16h30, le samedi 19 septembre.

Plongez dans l’histoire de la chapelle Sainte-Anne avec l’association « la clef de voûte », et explorez les travaux de restauration menés avec passion par les membres de l’association.

Pour faire vivre ce lieu, un concert de quatuor à cordes et flûte vous attend à 15h, dans ce cadre apaisant.

Chapelle Sainte-Anne 72220 Laigné-saint-Gervais Sainte Anne 72220 LAIGNE-SAINT-GERVAIS Laigné-Saint-Gervais 72220 Laigné-en-Belin Sarthe Pays de la Loire

Visite guidée de la chapelle Sainte Anne, à 14h et 16h30, le samedi 19 septembre.

Mairie de Laigné-Saint-Gervais