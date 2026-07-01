visite guidée de la chapelle St Jean Baptiste, chapelle St Jean Baptiste, Villemontais

Informations pratiques

visite guidée de la chapelle St Jean Baptiste 19 et 20 septembre chapelle St Jean Baptiste Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Vous pourrez découvrir ici l’histoire de la chapelle St Jean Baptiste à Villemontais et des lieux qui l’accueuillent .

chapelle St Jean Baptiste chemin de la chapelle 42155 villemontais Villemontais 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0663421568 Chapelle située sur un petit dôme à 606 m d’altitude donnant sur la plaine de Roanne, le site probablement utilisé depuis l’antiquité voit apparaitre une première chapelle vers 1391 qui sera détruite à la révolution et reconstruite sous sa forme actuelle en 1857. elle est aujourd’hui encore un lieu de culte pour la fête de la St jean Baptiste à 800 du bourg, chemin piétonnier sur la droite , monter jusqu’à la chapelle, ou en voiture à 1 km du bourg chemin carrossable sur la droite .

Vous pourrez découvrir ici l’histoire de la chapelle St Jean Baptiste à Villemontais et des lieux qui l’accueuillent .

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