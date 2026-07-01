UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villemontais

visite guidée de l’église Saint Martin, Eglise St Martin, Villemontais

samedi 19 septembre 2026 · Eglise St Martin · Villemontais

visite guidée de l’église Saint Martin, Eglise St Martin, Villemontais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise St Martin
Adresse
Le Bourg 42155 Villemontais
Ville
42155 Villemontais
Département
Loire

visite guidée de l’église Saint Martin 19 et 20 septembre Eglise St Martin Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’église St Martin à Villemontais pourra être decouverte pendant les journées du patrimoine, ainsi que son clocher.

Eglise St Martin Le Bourg 42155 Villemontais Villemontais 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes L’église St Martin à Villemontais est bâtie sur l’ancienne chapelle St Martin dont on trouve des traces en 984, elle a connu plusieurs agrandissements et modifications entre 1827 et 1882.
Dédiée à St Martin, elle se trouve sur l’itinéraire de la via Sancti Martini reliant Szombathely en Hongrie, ville natale de St Martin à Tours où se trouve son tombeau.
L’église St Martin à Villemontais pourra être decouverte pendant les journées du patrimoine, ainsi que son clocher.

d rouchon