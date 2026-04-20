Visite guidée de la Chartreuse de Vauclaire Place Clemenceau Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Visite guidée de la Chartreuse de Vauclaire

Place Clemenceau Office de Tourisme Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Visite guidée découverte de l’histoire de la Chartreuse de Vauclaire l’église, le petit et le grand cloître, l’histoire méconnue du cimetière.

La visite est accompagnée d’un guide du Groupe d’Etude et de la mémoire du Montponnais.

Le rdv est à l’Office de Tourisme à 14h15 et le parcours jusqu’à Vauclaire se fait en voiture personnelle (2 km).

Gratuit.

Réservation obligatoire 05.53.82.23.77 .

Place Clemenceau Office de Tourisme Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77 ot.montpon@wanadoo.fr

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English : Visite guidée de la Chartreuse de Vauclaire

L’événement Visite guidée de la Chartreuse de Vauclaire Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-16 par Vallée de l’Isle en Périgord