Visite guidée de la chèvrerie, Mohair du Val de Deûle, Quesnoy-sur-Deûle

Visite guidée de la chèvrerie Samedi 6 juin, 10h30 Mohair du Val de Deûle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00

Visite guidée de la chèvrerie, découverte des animaux, de notre boutique, de notre métier, vente de laine mohair en pelotes ou confectionnée et savons au lait de chèvres.

Mohair du Val de Deûle 21 rue de Comines 59890 Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France 03 20 39 88 32 http://www.mohair-du-val-de-deule.fr https://www.facebook.com/Mohair-du-Val-de-De%C3%BBle-1003711173027888/ [{« type »: « link », « value »: « http://Www.mohair-du-val-de-deule.fr »}] Contact : Christine Delécluse

Visite guidée de la chèvrerie ferme Chèvres

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