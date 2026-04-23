Visite guidée de la cidrerie Kerloick Maison Kerloïck Plestan

Plestan

Visite guidée de la cidrerie Kerloick

Maison Kerloïck Lieu-dit La Touche Cadieu Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 15:30:00

fin : 2026-05-15 17:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Vous voulez en savoir plus sur la fabrication des produits et découvrir la cidrerie ?

Visite avec dégustation des produits. Sans réservation. .

Maison Kerloïck Lieu-dit La Touche Cadieu Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 14

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English :

L’événement Visite guidée de la cidrerie Kerloick Plestan a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor