Visite guidée de la cidrerie Kerloick Maison Kerloïck Plestan
Visite guidée de la cidrerie Kerloick Maison Kerloïck Plestan lundi 18 mai 2026.
Plestan
Visite guidée de la cidrerie Kerloick
Maison Kerloïck Lieu-dit La Touche Cadieu Plestan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 15:30:00
fin : 2026-05-22 17:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Vous voulez en savoir plus sur la fabrication des produits et découvrir la cidrerie ?
Visite avec dégustation des produits. Sans réservation. .
Maison Kerloïck Lieu-dit La Touche Cadieu Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée de la cidrerie Kerloick Plestan a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Plestan (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée de la cidrerie Kerloick Maison Kerloïck Plestan 27 avril 2026
- Visite guidée de la cidrerie Kerloick Maison Kerloïck Plestan 4 mai 2026
- Visite guidée de la cidrerie Kerloick Maison Kerloïck Plestan 11 mai 2026
- Visite guidée de la cidrerie Kerloick Maison Kerloïck Plestan 25 mai 2026
- Fête du Lait Ciderie Dret en Goule Plestan 31 mai 2026