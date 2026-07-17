Visite guidée de la Cité agricole de Champigny-en-Beauce, Cité agricole de Champigny-en-Beauce, Champigny-en-Beauce

Informations pratiques

Visite guidée de la Cité agricole de Champigny-en-Beauce Samedi 19 septembre, 14h30 Cité agricole de Champigny-en-Beauce Loir-et-Cher

Limité à 25 personnes, parcours de visite sur environ 1,5 km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découverte de l’organisation urbaine et des détails architecturaux de la cité agricole de Champigny dans une mise en perspective du contexte historique politique et économique du XIXᵉ siècle en France et des évènements de la vie personnelle de François-Philibert Dessaignes.

Cité agricole de Champigny-en-Beauce 41330 Champigny-en-Beauce Champigny-en-Beauce 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « angelique.goblet@caue41.fr »}] La cité agricole de Champigny est unique en France. Conçue par François-Philibert Dessaignes entre 1865 et 1897, elle constitue, tant dans la conception de ses habitations que dans l’organisation de son plan d’ensemble, un fabuleux témoignage des grandes ambitions politiques et sociales qui animaient le XIXᵉ siècle.

Découverte de l’organisation urbaine et des détails architecturaux de la cité agricole de Champigny dans une mise en perspective du contexte historique politique et économique du 19ᵉ siècle en France.

© Archives départementales de Loir-et-Cher