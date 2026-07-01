Visite guidée de la Cité des Arts, Cité des arts, Chambéry

Informations pratiques

Visite guidée de la Cité des Arts Samedi 19 septembre, 14h00 Cité des arts Savoie

Sur inscription en ligne à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez l’étonnante architecture de cet équipement d’enseignement artistique, construit entre 1999 et 2002 par les architectes Keromnes et Galfetti.

Sur inscription en ligne à partir du 4 septembre sur www.chambery.fr.

Cité des arts Jardin du Verney, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 60 23 70 http://www.mairie-chambery.fr/citedesarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}] Équipement d’enseignement artistique regroupant le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Chambéry-Pays de Savoie, l’École municipale d’art et l’APEJS (Association pour l’enseignement du jazz en Savoie). Équipement d’enseignement artistique construit par les architectes Kéramines et Galfettis, dans la lignée de « l’école Tessinoisse ».

En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez l’étonnante architecture de cet équipement d’enseignement artistique, construit entre 1999 et 2002 par les architectes Keromnes et Galfetti.

C. Haas – Grand Chambéry Alpes Tourisme