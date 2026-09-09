Visite guidée de la cité fortifiée, Point Information Touristique, Prats-de-Mollo-la-Preste

Informations pratiques

Visite guidée de la cité fortifiée Samedi 19 septembre, 16h00 Point Information Touristique Pyrénées-Orientales

Limité à 25 personnes. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée gratuite de la cité fortifiée de Prats-de-Mollo-la-Preste.

Départ à 16h devant le Point Information Touristique.

Réservation obligatoire au 04 68 39 70 83.

Point Information Touristique Plaça del Firal, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie 04.68.39.70.83 [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 39 70 83 »}] Le départ a lieu plaça del Firal, devant le Point Information Touristique. Une visite guidée gratuite de la cité fortifiée est proposée par le Pays d’art et d’histoire.

Visite guidée gratuite de la citée fortifiée Prats-de-Mollo-la-Preste.

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