Visite guidée de la cité-jardin de Stains, Mémoires de cité-jardin, Stains

Informations pratiques

Visite guidée de la cité-jardin de Stains Samedi 19 septembre, 14h30 Mémoires de cité-jardin Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Les cités-jardins, concept du début du 19e siècle alliant les avantages de la ville et de la campagne, ont aujourd’hui plus de 100 ans. Reconnues pour leur valeur patrimoniale, elles sont aujourd’hui confrontées à un besoin de réhabilitation afin de les adapter aux enjeux de confort et de développement durable du 21e siècle.

Au fil de la visite de la cité-jardin de Stains, l’une des plus remarquables en Ile-de-France, la guide vous expliquera comment adapter le concept des cités-jardins aux enjeux contemporains. Elle etaiera son propos en s’appuyant sur le « manifeste des cités-jardins du 21e siècle », rédigé en 2026 par les Associations régionales des cités-jardins d’Ile-de-France et du Bassin minier.

Mémoires de cité-jardin 28 avenue Paul Vaillant Couturier 93240 Stains Stains 93240 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 58 69 77 93 https://www.citesjardins-idf.fr/cites-jardins-adherentes/cite-jardin-de-stains/ https://www.facebook.com/associationregionaledescitesjardins/;https://twitter.com/Assocjs [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/ »}] Métro ligne 13 : Saint-Denis Université / puis bus 253 – direction Mairie de Stains

Visite commentée

©cine-jardin