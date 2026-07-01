Visite guidée de la cité médiévale de Rions, Mairie de Rions, Rions
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Rions · Rions
Informations pratiques
Visite guidée de la cité médiévale de Rions Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Rions Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée de la cité médiévale
Découvrez la cité médiévale en compagnie de l’historien David Souny.
Cette visite mettra l’accent sur les éléments du patrimoine, principalement les remparts, nécessitant une opération de restauration.
Mairie de Rions 1 Pl. Jules de Gères, 33410 Rions Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite guidé de la cité médiévale par l’historien David SOUNY qui mettra l’accent sur les parties, principalement des remparts, nécessitant une opération de restauration.
©Sauvegarde de RIONS
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