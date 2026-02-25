Visite guidée de la collection permanente Place Julia Pont-Aven
vendredi 10 juillet 2026.
Visite guidée de la collection permanente
Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère
14:30:00
fin : 2026-07-10
2026-07-10
Visite guidée de l’exposition permanente avec une médiatrice.
Comprendre l’histoire artistique qui s’est jouée à Pont-Aven entre 1860 et 1960 et l’aventure picturale de l’école de Pont-Aven autour de Paul Gauguin, Émile Bernard et Paul Sérusier c’est ce que vous révèlera cette visite guidée.
Sur réservation, nombre de places limité.
Durée 1h. .
Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43
