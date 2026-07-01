Visite guidée de la collégiale, Collégiale Saint-Michel, Blainville-Crevon

Informations pratiques

Visite guidée de la collégiale 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Michel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Collégiale de la fin du 15ème siècle fondée par Jean d’Estouteville, seigneur de Blainville et personnalité marquante de cette époque.

De style gothique flamboyant, elle se distingue par son clocher très effilé, son porche à balustrade et son parement de grès et de silex en damier.

À l’intérieur, des éléments du 15ème siècle sont tout aussi remarquables : stalles, vitraux, statues dont celle de Saint-Michel.

Visites guidées par des Blainvillais attachés à leur patrimoine local.

Collégiale Saint-Michel 4 Place de l’Eglise, 76116 Blainville-Crevon, France Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie 0235340013

Collégiale de la fin du 15ème siècle fondée par Jean d’Estouteville, seigneur de Blainville et personnalité marquante de cette époque.

©Jean-Paul Noël