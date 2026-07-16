Visite guidée du site médiéval, Site médiéval de Blainville, Blainville-Crevon

Informations pratiques

Visite guidée du site médiéval 19 et 20 septembre Site médiéval de Blainville Seine-Maritime

Départs des visites toutes les 20 ou 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite dure 60 à 70′ selon les publics, elle inclut l’immersion dans le château au XI/XIIe et au XV/XVIe via des casques 3D/RA et un film vidéo sur l’histoire du site depuis le XIe et celle des bénévoles qui le réhabilite depuis 1967. Accent mis en 2026 sur le patrimoine en péril : à Blainville un incroyable sauvetage est en cours depuis 1967.

Ce château est un haut lieu de l’histoire de la Normandie : Guillaume le Conquérant et Henri IV s’y sont intérréssés; il a toujours été détenu par de très nobles familles: les Mauquenchy (dont un devenu Maréchal de France en 1368), les Estouteville, les Alègre, les Colbert, le Maréchal de Montmorency-Luxembourg.

Les vestiges de six châteaux successifs et superposés (de la motte du XIe à la résidence du XVIIIe siècle) sont surprenants. Ils ont été sortis de terre et « revivent » grâce au travail acharné de bénévoles passionnés, depuis 1967: études dans les archives, fouilles archéologiques, dégagements manuels ou avec des engins, protections, aménagements et animations (dont le célèbre Archéo Jazz depuis 1977).

Sont maintenant accessibles et explicables, parfaitement conservés et spectaculaires: tour imbricant des éléments des XIII, XIV et XVIe, escalier et caves (à 9m sous terre) du XIVe, salles et escaliers du XVe, qui étaient tout à fait ensevelis (sous plus de 100.000 m3, avec des remblais atteignant 13m dans les fossés). L’aventure humaine, qui sous-tend cet exploit, est aussi dévoilée.

Pour une après-midi à Blainville, d’autres lieux d’interêt sont également ouverts aux visites à savoir la collègiale et les collections Jakovsky aux mêmes moments.

A noter aussi sur le site médiéval, initiation gratuite au tir à l’arc le samedi 19/09 de 14 à 18:00

Site médiéval de Blainville Route de Buchy, 76116 Blainville-Crevon Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie 02 35 34 24 82 https://www.chateau-blainville-76.com Ce château est un haut lieu de l’histoire de la Normandie (Guillaume le Conquérant et Henri IV y sont venus). Habituellement fermé au public, à l’exception de ses abords qui sont le siège de l’Archéo Jazz, il vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle. Les vestiges de cinq châteaux successifs et superposés (de la motte du XIe à la résidence du XVIIIe siècle) sont surprenants. Ils ont été sortis de terre grâce au travail acharné de bénévoles passionnés, depuis 1967. Des salles et escaliers des 14 et 15èmes siècles, alors totalement ensevelis, sont maintenant accessibles, parfaitement conservés et spectaculaires. A 18 km au NE de Rouen, à droite au Vert Galant par CD 28 et à gauche après Forgettes par RN 31. Parking gratuit à l’entrée du site, dont place PMR.

La visite dure 60 à 70′ selon les publics, elle inclut l’immersion dans le château au XI/XIIe et au XV/XVIe via des casques 3D/RA et un film vidéo sur l’histoire du site depuis le XIe et celle des le…

©Jérôme Bénet