Concert de musique baroque Collégiale Saint-Michel Blainville-Crevon
vendredi 28 août 2026 · Collégiale Saint-Michel · Blainville-Crevon
Informations pratiques
Blainville-Crevon
Concert de musique baroque
Collégiale Saint-Michel 4 Place de l’Église Blainville-Crevon Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le choeurs en Bray ACP Saint-Lucien vous présente sont concert le vendredi 28 août à 20h00 !
Concert de musiques baroques anglaise et française du XXVIIe avec le Trio Lueurs Anciennes (Aylin Onasci, Marie de Rivoyre, Naomie Charlier).
Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon. Œuvres de Hume, Charpentier, Purcell…
Réservation possible sur HelloAsso ou en scannant le QR code de l’affiche. .
Collégiale Saint-Michel 4 Place de l’Église Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert de musique baroque
L’événement Concert de musique baroque Blainville-Crevon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin