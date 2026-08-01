Concert de musique baroque Collégiale Saint-Michel Blainville-Crevon

Informations pratiques

Blainville-Crevon

Concert de musique baroque

Collégiale Saint-Michel 4 Place de l’Église Blainville-Crevon Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le choeurs en Bray ACP Saint-Lucien vous présente sont concert le vendredi 28 août à 20h00 !

Concert de musiques baroques anglaise et française du XXVIIe avec le Trio Lueurs Anciennes (Aylin Onasci, Marie de Rivoyre, Naomie Charlier).

Collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon. Œuvres de Hume, Charpentier, Purcell…

Réservation possible sur HelloAsso ou en scannant le QR code de l’affiche. .

Collégiale Saint-Michel 4 Place de l’Église Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert de musique baroque

L’événement Concert de musique baroque Blainville-Crevon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin