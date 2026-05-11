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Visite guidée de la Collégiale Rue Notre Dame Lamballe-Armor

Visite guidée de la Collégiale Rue Notre Dame Lamballe-Armor lundi 10 août 2026.

Lieu : Rue Notre Dame

Adresse : Collégiale Notre-Dame

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 10 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Visite guidée de la Collégiale

Rue Notre Dame Collégiale Notre-Dame Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :
2026-08-10

Visite guidée de la Collégiale Notre-Dame. Tout public, gratuit.
Du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Le dimanche de 14h30 à 18h30.
Pas de visites le dimanche matin.
Visites libres le samedi.   .

Rue Notre Dame Collégiale Notre-Dame Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 02 55 

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English :

L’événement Visite guidée de la Collégiale Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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