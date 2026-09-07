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Visite guidée de la Colline du Herapel, Colline du Herapel, Cocheren

dimanche 20 septembre 2026 · Colline du Herapel · Cocheren

Visite guidée de la Colline du Herapel, Colline du Herapel, Cocheren

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Colline du Herapel
Adresse
rue du Herapel, 57800 Cocheren
Ville
57800 Cocheren
Département
Moselle
Tarif
25 personnes

Visite guidée de la Colline du Herapel Dimanche 20 septembre, 10h00 Colline du Herapel Moselle

25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

En compagnie de notre guide historien, partez à la découverte du site historique du Herapel avec ses curiosités, sa flore et son histoire gallo-romaine.

Colline du Herapel rue du Herapel, 57800 Cocheren Cocheren 57800 Moselle Grand Est C’est au sommet de la colline du Hérapel, à 330 m d’altitude, que se situait l’antique cité gallo-romaine de Cocheren. Dès le XVIIIeme siècle, des fouilles ont mis à jour une nécropole. Au XIXeme siècle, des fouilles d’envergure ont permis de dégager les vestiges d’une enceinte du Bas-Empire.

Par la suite, plusieurs autres bâtiments publics ont été fouillés, notamment deux temples octogonaux. Toutefois, de nombreuses parties restent à découvrir, comme l’habitat et les installations artisanales.
En compagnie de notre guide historien, partez à la découverte du site historique du Herapel avec ses curiosités, sa flore et son histoire gallo-romaine.

©officedetourismedupaysdeforbach

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