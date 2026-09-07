Visite guidée de la Colline du Herapel, Colline du Herapel, Cocheren
dimanche 20 septembre 2026 · Colline du Herapel · Cocheren
Informations pratiques
Visite guidée de la Colline du Herapel Dimanche 20 septembre, 10h00 Colline du Herapel Moselle
25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
En compagnie de notre guide historien, partez à la découverte du site historique du Herapel avec ses curiosités, sa flore et son histoire gallo-romaine.
Colline du Herapel rue du Herapel, 57800 Cocheren Cocheren 57800 Moselle Grand Est C’est au sommet de la colline du Hérapel, à 330 m d’altitude, que se situait l’antique cité gallo-romaine de Cocheren. Dès le XVIIIeme siècle, des fouilles ont mis à jour une nécropole. Au XIXeme siècle, des fouilles d’envergure ont permis de dégager les vestiges d’une enceinte du Bas-Empire.
Par la suite, plusieurs autres bâtiments publics ont été fouillés, notamment deux temples octogonaux. Toutefois, de nombreuses parties restent à découvrir, comme l’habitat et les installations artisanales.
En compagnie de notre guide historien, partez à la découverte du site historique du Herapel avec ses curiosités, sa flore et son histoire gallo-romaine.
©officedetourismedupaysdeforbach
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