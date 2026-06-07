Visite guidée de la Commanderie Commanderie de Lavaufranche Lavaufranche dimanche 7 juin 2026.

Lavaufranche

Visite guidée de la Commanderie

Commanderie de Lavaufranche 12 Rue des Hospitaliers Lavaufranche Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-23

Visite historique de la Commanderie Hospitalière de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, parcours dans les jardins, découverte des façades, de la cour, visite de la chapelle et découvertes des fresques classées, visite de l’ancienne cuisine, et des salles de vie. .

Commanderie de Lavaufranche 12 Rue des Hospitaliers Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine commandeur.lavaufranche@gmail.com

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English : Visite guidée de la Commanderie

L’événement Visite guidée de la Commanderie Lavaufranche a été mis à jour le 2026-06-18 par Creuse Confluence Tourisme