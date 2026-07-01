Visite guidée de la commanderie templière de Paulhac, Commanderie des Templiers de Paulhac, Saint-Étienne-de-Fursac

Informations pratiques

Visite guidée de la commanderie templière de Paulhac 19 et 20 septembre Commanderie des Templiers de Paulhac Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Paulhac, petit bourg creusois parmi les plus agréables de la région, abrite une remarquable commanderie templière.

Construite au milieu du XIIe siècle, la commanderie de Paulhac est l’une des créations typiques du gothique rural limousin. Elle a servi de modèle à d’autres édifices templiers de la Marche, comme Blaudeix, Chamberaud ou encore Saint-Moreil.

Datant de la fin du XIIIe siècle, les grandes fresques présentées ici constituent l’un des principaux centres d’intérêt de Paulhac.

Commanderie des Templiers de Paulhac Saint-Étienne-de-Fursac, 23290 Fursac Saint-Étienne-de-Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 68 35 https://www.tourisme-creuse.com/offres/commanderie-des-templiers-et-chapelle-saint-fiacre-de-paulhac-fursac-fr-830458/ Paulhac, petit bourg creusois, parmi les plus agréables de la zone, renferme une commanderie des templiers remarquable. La commanderie de Paulhac, construite au milieu du XIIe siècle, est l’une des créations typiques du gothique rural Limousin, ayant servi de modèle aux autres édifices templiers de la Marche comme Blaudeix, Chamberaud, ou encore Saint-Moreil. Cette commanderie fut probablement l’une des plus importantes du Limousin.

Datant de la fin du XIIIe siècle, les grandes fresques de la chapelle constituent l’un des centres d’intérêt majeur de Paulhac. Elles sont le seul témoignage de l’importance de cette commanderie à l’époque des templiers et constituent l’expression la plus aboutie de la spiritualité de ces derniers.

L’édifice est homogène et a été peu de fois modifié depuis sa création. Après l’arrestation des Templiers, la commanderie fut dévolue aux Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1312.

Au XVe siècle, un petit oratoire est construit : la chapelle Saint-Fiacre, jouxtant l’église. Il se signale par un symbolique fronton flamboyant. Une clé de voûte porte les armes de Pierre d’Aubusson seigneur marchois, grand maître des Hospitaliers. La délicate sculpture d’une colombe orne l’arc central.

Paulhac, petit bourg creusois, parmi les plus agréables de la zone, renferme une commanderie des templiers remarquable. La commanderie de Paulhac, construite au milieu du XIIème siècle, est l’une des…

© J Bataille CCBgB