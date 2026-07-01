Visite guidée de la ferme des hirondelles, Mairie, Turretot

Informations pratiques

Visite guidée de la ferme des hirondelles 19 et 20 septembre Mairie Seine-Maritime

Durée 1h30, 20 pers. max, départs des visites toutes les heures, lieu de RDV communiqué au moment de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Depuis 2013, ce clos-masure traditionnel fait l’objet d’une restauration respectueuse (plantation du talus, reprise de la maison et des bâtiments agricoles…) qui redonne toute son unité et son authenticité à ce patrimoine emblématique du pays de Caux.

Visite accompagnée des extérieurs et de l’exposition Clos-masures : un patrimoine à vivre ! par les étudiants du master Ingénierie touristique et culturelle de l’Université Le Havre Normandie.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Mairie 13 place de Caux, 76280 Turretot Turretot 76280 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}]

Depuis 2013, ce clos-masure traditionnel fait l’objet d’une restauration respectueuse (plantation du talus, reprise de la maison et des bâtiments agricoles…) qui redonne toute son unité et son à ce …

© PAH – Le Havre Seine Métropole