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AGENDA · Mézidon Vallée d'Auge

Visite guidée de la ferme florale, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

samedi 19 septembre 2026 · Château de Canon · Mézidon Vallée d'Auge

Visite guidée de la ferme florale, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Canon
Adresse
Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge, France
Ville
14270 Mézidon Vallée d'Auge
Département
Calvados
Tarif
Durée 30 min, 6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans.

Visite guidée de la ferme florale 19 et 20 septembre Château de Canon Calvados

Durée 30 min, 6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 - 2026-09-20T16:30:00+02:00

Présentation et visite guidée de notre Ferme Florale créée en 2023.
Découvrez notre production de fleurs à couper située dans l’ancier potager du château, un savoir-faire horticole au service du fleurissement des événements accueillis sur place et la valorisation d’un circuit court pour des fleurs fraîches, locales et de saison !
Roses, dalhias, vivaces, annuelles s’épanouissent sur 1000m2 de culture naturelle.

Château de Canon Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d’Auge, France Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie 0231206517 http://www.chateaudecanon.com Domaine du XVIIIe siècle, classé au titre des monuments historiques. L’intérieur du château conserve de nombreux souvenirs du XVIIIe siècle.
Présentation et visite guidée de notre Ferme Florale créée en 2023.

©Chateau de Canon

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