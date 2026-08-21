Visite guidée de la filature, Laines du Valgaudemar, Saint-Firmin

Informations pratiques

Visite guidée de la filature 19 et 20 septembre Laines du Valgaudemar Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Weekend portes ouvertes à la filature: venez découvrir notre patrimoine industriel, nos métiers et rencontrer notre équipe.

A l’occasion des visites commentées, vous suivrez le parcours de la laine dans nos ateliers, depuis la fibre jusqu’à la pelote.

Départs des visites sans résevation le samedi et le dimanche, toutes les heures: de 9h à 11h et de 14h à 16h.

Laines du Valgaudemar 1000 route du moulin 05800 Saint Firmin Saint-Firmin 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 88 03 86 41 https://lainesvalgaudemar.com https://www.facebook.com/Lainesduvalgaudemar;https://www.instagram.com/lainesduvalgaudemar/ Depuis 1830, une filature française ancrée dans son territoire, pour des fils français authentiques et engagés. Parking sur place, accessible aux personnes handicapées.

Weekend portes ouvertes à la filature: venez découvrir notre patrimoine industriel, nos métiers et rencontrer notre équipe.

©Pat Domeyne Pro