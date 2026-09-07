Visite guidée de la Forteresse de Mimoyecques base V3 de la seconde guerre mondiale, Forteresse de Mimoyecques, Landrethun-le-Nord

Informations pratiques

Visite guidée de la Forteresse de Mimoyecques base V3 de la seconde guerre mondiale 19 et 20 septembre Forteresse de Mimoyecques Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Forteresse de Mimoyecques, également appelée « le canon de Londres » est l’un des édifices les plus impressionnants imaginé par Hitler. Située à quelques kilomètres du grand site des 2 Caps sur la commune de Landrethun-le-Nord, cette construction entièrement souterraine était prévue pour y installer « le super canon V3. A l’occasion des journées du patrimoine, bénéficiez d’une visite libre gratuite.

Forteresse de Mimoyecques Landrethun-le-Nord Landrethun-le-Nord 62250 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 87 10 34 http://www.mimoyecques.fr https://www.facebook.com/Forteressedemimoyecques/ Visite libre gratuite de 10h à 18h. Dernière admission à 17h.

La Forteresse de Mimoyecques, également appelée « le canon de Londres » est l’un des édifices les plus impressionnants imaginé par Hitler, située à quelques kilomètres du grand site des 2 Caps.

©La terre des 2 caps